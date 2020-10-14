إعلام النفط والغاز .. ترويج للتطبيع وكي الوعي العربي

فريق التحرير : يلهث إعلام آل سعود ومن خلفه العديد من وسائل الاعلام الخليجية، خلف التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، في محاولة التوطئة له كمرحلة حتمية ستأتي في وقت ما، ولا يكاد الاراجوزات القائمين على ذلك الإعلام يتوقفون عن القيام بكل فعل دنيء لإثبات حسن نواياهم تجاه الاحتلال، من منطلق الدونية والسخافة.

والمتابع لأبرز وسائل الإعلام الخليجية التي يُنفق عليها المليارات، يلمس بسهولة اسفافها وانزلاقها في وحل التطبيع، ولعل ما قامت به فضائية دبي بعد دقائق من توقيع اتفاق التطبيع الاماراتي – البحريني مع الاحتلال في واشنطن، والاحتفاء بذلك بوضع اسمها باللغة العبرية والخروج ببث مشترك مع قناة إسرائيلية وبحرينية عقب الاتفاق، لخير دليل على ذلك، كأنها كانت تنتظر على جمر نار لتعلن اسمها بالعبرية. فهنيئا لها ذلك العار.

لقد تجند الإعلام الإماراتي والسعودي في الأسابيع الماضية في الدفاع عن التطبيع بشكل علني، فقد شنت قناة العربية السعودية وسكاي نيوز الاماراتية حربا على الفلسطينيين، وباتت تبحث بشكل محموم عن كل من يهاجم الفلسطينيين من اجل اعطائه الفرصة لبث قاذوراته على الهواء مباشرة، كما شرعت هذه الوسائل استوديوهاتها ومقراتها للمسؤولين الإسرائيليين كضيوف مرحب بهم، وجعلتهم يدخلون الى كل بيت عربي على سجادة حمراء، وهم يغضون الطرف عن الدم الذي يقطر من اصابعهم، وبقايا أشلاء أطفال صبرا وشاتيلا وغزة وبحر البقر المنسية بين أسنانهم.

وفي المقابل تزاحم عشرات الصحفيين والكتاب وتنافسوا في الخروج مع وسائل إعلام الاحتلال، من أجل الدفاع عن التطبيع، وتوجيه الانتقادات للفلسطينيين، في زمن الهرولة والتطبيع والتدجين.

وفي هذا السياق الذي نحن في بداية فصوله، لم يكن مستغربا ما أقدمت عليه منصة شاهد التابعة لمجموعة mbc التابعة لحكام آل سعود في حذف ايقونة الأعمال الدرامية العربية (التغريبة الفلسطينية) قبل ان تعود عرضه بعد تعرضها لحملة انتقادات شرسة من العرب، وحملة أدت إلى خفض تقييم تطبيق المنصة عبر "جوجل بلاي" بشكل أساسي.

يعد مسلسل التغريبة الفلسطينية أبرز الأعمال الفنية التي جسّدت معاناة الشعب الفلسطيني واحتلال فلسطين من العصابات الصهيونية، ومنذ إنتاجه وبثه عام 2004، لا يزال يحتل أعلى المشاهدات وتبثه معظم الفضائيات العربية بين حين واخر، باعتباره ملحمة فنية ودرامية وانسانية ووطنية.

لم يكن حذف مسلسل التغريبة الفلسطينية من قبل منصة شاهد اعتباطا أو خطأ، بل جزء من عملية كي الوعي التي تمارسها تلك القنوات في العقل العربي، بهدف تغيب فلسطين عن الأجيال الشابة، كون المسلسل يتحدث عن المقاومة الفلسطينية التي تصدت بكل ما تملكه من قوة للعصابات الصهيونية، ما يفسد ما يروجه البعض من ان الفلسطيني باع أرضه وهرب.

ولأن هذه القنوات ما هي الا احد الابواق المدافعة عن التطبيع، فمن الطبيعي ان لا يروق لها مثل هذا العمل الدرامي، فكيف يروق لها ظهور ابو صالح على شاشتها وهو الذي يجسد النضال الفلسطيني، والذي رفض التخلي عن بندقيته رغم عمره الكبير، وأصر في كل مواجهة مع الاحتلال على حملها والقتال بها، كما لا يروق له ظهور أبو أحمد الذي مات حسرة وحزنا على ابنه الشهيد حسن الذي استشهد في المعارك ولم يتمكن من رؤيته، حسن ذلك الشاب الأسمر الجميل الذي ضاقت الدنيا به ولم يجد بندقية لقتال العصابات الصهيونية، إلا بندقية زوج شقيقته الشهيد، فاخذها امانة في عنقه، واوصى من كان معه بعد استشهاده ان يعيد البندقية لابن شقيقته رشدي الطفل. بندقية قاتل بها والده وخاله، لا يمكن ان تسقط وتطبع وتبيع، بل تنتظر قدرها وزمانها لكي تعود إلى سيرتها الاولى.

نعم من الطبيعي ان تحذف قنوات آل سعود مثل هذا العمل الدرامي، فهو يكشف مدى الخيانة والتواطؤ والغدر الذي تعرض له الشعب الفلسطيني من الأنظمة العربية، التي راهن وعول عليها من اجل عودته الى بلاده بعد ايام، فخرج الناس خفافا واثقين من عودتهم منتصرين تحت حراب الجيوش العربية، فلا هم عادوا ولا بقيت الحراب العربية مشروعة، بل سقطت مدوية . منذ البداية "ماكو أوامر"، منذ البداية ضاعت فلسطين.

لقد غسلت أنظمة النفط المتكرشه يديها من قضية فلسطين منذ زمن، وتريد الآن ان تزيل اسم فلسطين من وعي الاجيال الصغيرة، ومن اجل ذلك لابد من محاربة كل ما يمت بصلة إلى فلسطين وقضيتها وحكايتها، وبالتالي من الضروري ان يحذف هذا المسلسل الذي تحمل نهايته جوهر القضية، بأن النضال الفلسطيني مستمر ولم ينتهي، فرشدي الطفل الصغير الذي عاش النكبة وتسبب التهجير بأن يعيش بعيدا عن والدته، يستعيد بندقية والده وخالة الشهيدين ويقرر الانطلاق من جديد، على وقع كلمات الشاعر ابراهيم طوقان :

صامتٌ لو تكلّما

لفظ النارَ والدِّما

قُل لمن عاب صمته

خُلق الحزمُ أبكما

هذه الكلمات

لم يكن "التغريبة الفلسطينية" عملا دراميا، أو مجرد تمثيل وانتهى، كان واقعنا المصور، به كانت فلسطين كما هي، أم أحمد التي حمل ابنها البندقية وقاوم الإنجليز والعصابات الصهيونية ، أم أحمد التي تجرعت حسرة ابنها الصغير حسن الذي استشهد دون ان تراه، ورعت طفل ابنتها، التي تهجرت ولم تعرف عنها شيء ولم تراها، ورفضت مغادرة المخيم ابدا، الا في حالة واحدة هي حين العودة إلى قريتها التي هُجرت منها.



انه زمن هرولة وتطبيع دول الملح، التي تحارب فلسطين، ولعل ما قالته الفنانة جولييت عواد التي مثلت دور أم أحمد في المسلسل بعد حذف التغريبة لعله التعبير الاصدق " كلمة فلسطين بتخوفكم".