رام الله | مشاركون في مسيرة تضامنية مع الأسير الأخرس لـوطن: الاحتلال يحاول كسر إرادته وندعو لهبة شاملة ضد الاعتقال الاداري

وطن: أكد مشاركون في مسيرة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ80 رفضا لاعتقال الاداري ماهر الأخرس، أن الاحتلال يحاول كسر إرادته في معركة الاعتقال الإداري، داعين إلى هبة شاملة لوقف الاعتقال الإداري وللإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين.

وقال مدير مركز حريات حلمي الأعرج خلال مشاركته في المسيرة وسط رام الله، اليوم، إن الاحتلال يحاول كسب الوقت من أجل كسر ارادة الأسير ماهر الاخرس حتى لا يظهر الاحتلال بمظهر المهزوم امام اسير واحد تحدى الاحتلال والاعتقال الاداري.

واضاف الأعرج لـوطن، إنه رغم خطورة الوضع الصحي للاسير الاخرس، الا انه يمتلك ارادة كما الجبال، لذلك لا خوف عليه في مساومة الاحتلال على اعتقاله الاداري من حيث الجوهر والمبدأ، وليس فقط من اجل الحرية.

وأكد أنه في هذه المعركة يحاول أن يقول الأسير ماهر أنه لا للاعتقال الاداري ولا لاضفاء الشرعية عليه ولو ليوما واحدا ، فقد رفض قرار التجميد للاعتقال الاداري ورفض توصية المحكمة العليا باطلاق سراحه في 26/11/2020، وأكد في اليوم 80 على الحرية الفورية.

من جانبه، قال أمين عام حركة المبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي لـوطن، إن

الاحتلال يرتكب جريمة ضد الأسير ماهر الاخرس، وقد مضى على اضرابه عن الطعام اكثر من 80 يوما وهذا اكبر من ان يحتمله اي جسم.

وطالب البرغوثي ليس فقط بالافراج عنه بل بإلغاء الاعتقال الاداري الذي اصبح سلاحا غير شرعيا يسلط على رقاب الشعب الفلسطيني، فلا يوجد مكان في العالم يحترم نفسه ويستعمل الاعتقال الاداري.

وأضاف: هذا بطش وتنكيل بحق الاسرى، وندعو لهبة شاملة ضد كل الاعتقال الاداري وللافراج عن كل المعتقلين الاداريين وعلى رأسهم الأسير البطل ماهر الاخرس.