أبو ردينة: المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوقف الجنون الاستيطاني الإسرائيلي

وطن: أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قرار الحكومة الاسرائيلية "بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على الأراضي الفلسطينية".

وقال أبو ردينة إن القرار الإسرائيلي مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي، مؤكدا أن الاستيطان جميعه إلى زوال، وأنه لن تبقى أية مستوطنة على الأرض الفلسطينية.

وأضاف أن حكومة نتنياهو مصرة على المضي قدما في سياساتها الاستيطانية لسرقة الأرض الفلسطينية، مستغلة الصمت الدولي، والتطبيع المجاني، والدعم الأعمى من قبل إدارة ترمب للاحتلال وسياساته الاستيطانية.

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة، "نحذر من هذه السياسة الإسرائيلية التي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية، وندعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يقضي وبشكل كامل على أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".