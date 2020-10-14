وفاة شاب من دورا في ظروف غامضة والشرطة تفتح تحقيقاً

وطن: فتحت الشرطة والنيابة العامة اليوم الاربعاء، التحقيق حول ظروف وملابسات وفاة شاب عثر عليه داخل منزله بمدينة دورا جنوب الخليل .

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة يتعلق بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر 29 عاما داخل منزله بمدينة دورا، وعلى عنقه اثار حبل , على الفور تحركت الشرطة إلى المنزل للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة والتي حضرت للمكان وجرى ابلاغ الطب الشرعي للوقوف على ملابسات الحادثة وقررت النيابة التحفظ على الجثمان لحين احالته للطب الشرعي.