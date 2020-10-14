الصحة: 4 وفيات و532 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.6%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة الغربية (مواطن 57 عاماً من الخليل، ومواطن 72 عاماً من العبيدية بمحافظة بيت لحم)، إضافة إلى حالتي وفاة لمواطنتني في صور باهر والصوانة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 368 حالة في المحافظات الشمالية (103 الخليل، 22 جنين، 41 طولكرم، 6 قلقيلية، 1 سلفيت، 71 نابلس، رام الله والبيرة 29، أريحا والأغوار 93، طوباس 2 ) إضافة إلى 95 حالة في قطاع غزة، و139 في مدينة القدس

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (60)، محافظة نابلس (48)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة رام الله والبيرة (33)، جنين (55)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (15)، طوباس (18)، طولكرم (43)، قطاع غزة (110)، ضواحي القدس (11)، مدينة القدس (74).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.