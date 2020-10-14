اشتية يؤكد ضرورة انخراط أوروبا بدعم عملية السلام بدلا من التفرد الأمريكي

وطن: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، ضرورة أن تضع أوروبا ثقلها خلف موقفها السياسي بشكل جدي، وأن تنخرط بدعم عملية السلام بدلاً من التفرد الأمريكي بها، والخروج بمبادرة لحل الصراع وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، الأربعاء، ممثل ايرلندا الجديد لدى فلسطين دون سكستون، حيث بحث معه أخر التطورات والمستجدات السياسية.

وأعرب اشتية، لسكستون عن أمله بالتوفيق في مهامه الجديدة، وتعزيز أواصر التعاون المشترك ما بين البلدين، والدفع نحو اعتراف ايرلندا بدولة فلسطين، مثمناً موقف ايرلندا الداعم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، والعلاقة الوثيقة بين الشعبين الفلسطيني والإيرلندي.