مصرع مواطنة بحادث انقلاب جرار زراعي في سلفيت

وطن: لقيت مواطنة (40 عاما) من بلدة قراوة بني حسان، مصرعها اليوم الأربعاء، بحادث انقلاب جرار زراعي.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول انقلاب جرار زراعي، غرب بلدة قراوة بني حسان، نتج عنه إصابة السائق (20 عاما)، ووفاة والدته (40 عاما).

وأضاف أنه تم تحرك خبراء الحوادث ومركز شرطة بديا ومركبة الإسعاف لمكان وقوع الحادث وتم نقل جثمان المواطنة والمصاب إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت.