الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين بينهم زوجة أسير

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الأربعاء، تسعة مواطنين، بينهم سيدة من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اعتقل إشراق خالد جعيدي (أم لثلاثة أطفال) من حي النقار بمدينة قلقيلية، وهي زوجة الأسير سليم جعيدي.

واعتقل جيش الاحتلال من مدينة طولكرم محمد مروان شهاب من مخيم نور شمس، والشاب محمد منير إعمر من ضاحية شويكة شمال المدينة.

وفي مدينة نابلس اعتقل الاحتلال، الشاب علي حشاش من مخيم بلاطة.

وفي مدينة رام الله، اعتقل الاحتلال عيسى تميمي من مخيم قدورة، إلى جانب الشابين محمد عيد فرحان وعاهد إياد غنيمات من قرية كفر مالك.

وجرى اعتقال الشاب إياس شاهين من مخيم الدهيشة ببيت لحم.