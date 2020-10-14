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العملات مقابل الشيكل

14.10.2020 07:27 AM
العملات مقابل الشيكل

وطن: جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح الأربعاء، كما يلي:

دولار 3.38

دينار 4.77

يورو 3.99

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