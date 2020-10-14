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إقتصاد وأعمال
إصابة جنديين للاحتلال خلال حملة اعتقالات في مخيم بلاطة
انخفاض طفيف على درجات الحرارة
هيئة الأسرى: تدهور جديد على حالة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس
الجيوسي لوطن : " فاتن " لعبت دوراً كبيراً طيلة السنوات الماضية في العمل التنموي وخلق الفرص وتشجيع الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة
الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين بينهم زوجة أسير
الأسير المحرر بلال دياب لـوطن: عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني تخلي المعتصمين في الصليب الأحمر بالبيرة
عمار الدويك لوطن: العمل الحقوقي دوليا في ملف الاسرى يحتاج لنفس طويل وتسلح بالمعلومات والاحصائيات
حملة "سحوبات الخير لتعليم الغير" لتعليم 200 طالب مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري
تعقيباً على تحقيق وطن "المال السايب".. هيئة مكافحة الفساد تكشف أسباب استشراء الفساد في الهيئات المحلية
هيئة الاسرى لوطن: قرار محكمة الاحتلال العليا بشأن الاسير الاخرس محاولة لفك اضرابه وكسر ارادته
موجز أخبار الساعة الثامنة من وطن
وفاة الفنان المصري محمود ياسين
إصابات كورونا تتجاوز 38 مليوناً حول العالم
العملات مقابل الشيكل
اندلاع مواجهات مع الاحتلال في مدينة البيرة
العملات مقابل الشيكل
14.10.2020
07:27 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح الأربعاء، كما يلي:
دولار 3.38
دينار 4.77
يورو 3.99
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