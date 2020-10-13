جنين: إغلاق بلدة يعبد بشكل جزئي بسبب فيروس "كورونا"

وطن: قرر محافظ جنين أكرم الرجوب، الليلة، إغلاق المدارس والمرافق العامة والبنوك في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من صباح غد الأربعاء وحتى صباح السبت المقبل، بسبب ازدياد الإصابات بفيروس "كورونا".

وأوضح المحافظ الرجوب أن عمل المحال التجارية والمنشآت في البلدة سيكون ما بين الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر باستثناء الصيدليات والمخابز، مؤكدا ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية لمواجهة خطر تفشي الفيروس.