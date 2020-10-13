الأسير المحرر بلال دياب لـوطن: عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني تخلي المعتصمين في الصليب الأحمر بالبيرة

وطن: قال الأسير المحرر بلال ذياب لـوطن، إن نحو 30 عنصرا من الأجهزة الأمنية بلباس مدني، قاموا بإخلاء المعتصمين في مقر الصليب الأحمر بالبيرة ومصادرة فراشهم، وإطفاء الكهرباء عليهم.

وأوضح دياب أنه والأسيرين المحررين خضر عدنان ومحمد علان، كانوا يعتصمون في مقر الصليب الأحمر في البيرة، للضغط على الصليب الأحمر للتحرك من أجل الأسير المضرب ماهر الأخرس الذي دخل يومه الـ80 في الإضراب عن الطعام.

وأشار إلى أنهم توجهوا إلى أحد المنازل في البيرة، وما يزال عدد من عناصر الأجهزة الأمنية تتواجد قرب المنزل.

وبدأ أسرى محررون اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة، أمس الاثنين، تضامناً مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا