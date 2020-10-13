اغلاق مجمع المحاكم الشرعية في نابلس الاربعاء والخميس بعد إصابة أحد الموظفين بـ " كورونا "

وطن: أصدر محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين قراراً بإغلاق مجمع المحاكم الشرعية في مدينة نابلس يومي الأربعاء والخميس 14 -15 /10 /2020 م، وذلك بعد ثبوت إصابة أحد موظفي المحكمة بفايروس كورونا، لغايات التعقيم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمخالطين حسب البروتوكول الصحي الصادر عن الجهات الرسمية .

وفيما يتعلق بمعاملات المواطنين التي لها طابع الاستعجال يرجى مراجعة محكمة نابلس الشرعيه الجنوبية في بلدة حوارة ، لإجراء اللازم وتسيير معاملاتهم حسب الأصول .