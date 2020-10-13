دولة الاحتلال | تمديد الإغلاق حتى ليل الأحد - الإثنين المقبل

وطن: اتفق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع رئيس الحكومة البديل، وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، مساء الثلاثاء، على تمديد الإغلاق المشدد الذي تفرضه السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى ليل الأحد - الإثنين المقبل، على أن يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتخفيفات متوقعة يوم الخميس المقبل.

هذا وانخفض عدد المناطق "الحمراء" وفقا لمخطط "إشارة مرورية" (رمزور) إلى 29 سلطة محلية تضم بلدتين عربيتين ومدينة مختلطة، فيما أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة التعليم الإسرائيلية أن 94% من روضات الأطفال في دولة الاحتلال لم تسجل إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وجاءت معطيات وزارة التعليم الإسرائيلية في ظل دفع جهات في حكومة الاحتلال باتجاه إقرار بعض التسهيلات في الإغلاق بدءا من يوم الجمعة المقبل، بما يشمل عمل المصالح التجارية الصغيرة والسماح للمطاعم بالعمل بموجب آلية الإرساليات.

ودفع مسؤولون في حكومة الاحتلال، بحسب التقارير التي وردت من جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، باتجاه فتح المؤسسات التعليمية لجيل الطفولة المبكر من جيل 0 حتى 6 سنوات والتي تضم روضات الأطفال والصفوف الدنيا (الأول والثاني) من المرحلة الابتدائية.

وقررت حكومة الاحتلال ترحيل القرارات في هذا الشأن حتى يوم الخميس المقبل، ما قد يدفعها إلى تمديد الإغلاق حتى يوم الإثنين المقبل؛ فيما تعقد جلسة طارئة لكابينيت كورونا، للتباحث في معطيات عدد الإصابات ومناقشة برنامج الخروج من الإغلاق وفقا للمراحل والمقاييس.

وبحسب المعطيات المستجدة لانتشار الفيروس، من المقرر أن يعقد كابينيت كورونا جلسة يوم الخميس المقبل، للتداول واتخاذ قرارات حول السماح للمصالح التجارية الصغيرة بالعمل دون استقبال الزبائن، والسماح بخدمة الإرساليات، وما إذا سيتم فتح المؤسسات التعليميات للطفولة المبكرة أم لا؛ بحسب وزارة الصحة الاسرائيلية.

وصادق كابينيت كورونا على تمديد فترة الإغلاق المشدد حتى يوم الإثنين المقبل، على أن يتم النظر، الخميس، بالتخفيفات المطروحة. وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن غانتس، أصر بداية على الشروع بالتخفيفات بدءًا من يوم الجمعة المقبل، فيما فضل نتنياهو، الانتظار حتى يوم الإثنين.

وطالب مُنسق مكافحة كورونا في دولة الاحتلال، البروفيسور روني غمزو، الوزراء الأعضاء بكابينيت كورونا، بالمصادقة على مواصلة فرض الإغلاق المشدد على البلدات الحمراء، بعد رفع الإغلاق الشامل الذي تفرضه الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وذكرت وزارة التعليم الإسرائيلية أن 94% من روضات الأطفال، والتي يبلغ عددها 18,698، لا تسجل إصابات بفيروس كورونا. فيما أشارت المعطيات إلى أن 53% من مدارس المرحلة الابتدائية (1,572 مدرسة)، لا يوجد أي إصابات بكورونا.

وأشارت المعطيات إلى أن 8% فقط من المدارس الابتدائية التي سجلت إصابات فيروس كورونا، شهدت إصابة أكثر من خمسة أشخاص.

ووفقا لمعطيات وزارة التعليم، فإن 45% فقط من المؤسسات التعليمية في المرحلة فوق الابتدائية (الثانوية والإعدادية) لم تسجل إصابات بفيروس كورونا (968 مدرسة).

وعلى صلة، أظهرت المعطيات الرسمية انخفاض عدد البلدات "الحمراء" إلى 29، بعد أن كانت القائمة قد شملت أكثر من 100 بلدة قبل إعلان الإغلاق الشامل والمشدد؛ من ضمنها أكثر من 30 بلدة عربية.

وتظهر المعطيات أن قائمة المدن الحمراء تضم بلدتي البعنة وحرفيش اللتان لا تزالان تسجلان معدلات مرتفعة للإصابة بكورونا، إلى جانب مدينة الرملة، بالإضافة إلى عشرات المناطق معظمها ذات أكثرية سكانية من الوسط الحريدي.

كما أنه تم إدراج مدينة القدس في قائمة البلدات الحمراء. علما بأن كفر قاسم ودالية الكرمل أدرجت على القائمة الخضراء. وبحسب التقرير، فإنه تم تسجيل 767 بلدة خضراء و397 صفراء و64 برتقالية.

(عرب 48)