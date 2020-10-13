الأردن: القضية المركزية الأولى ما تزال وستبقى القضية الفلسطينية

وطن: قال نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الرؤى مشتركة بأن القضية المركزية الأولى ما تزال وستبقى القضية الفلسطينية، وأنها محط اهتمام وتركيز كامل، مؤكدا أن استمرار الصراع هو خطر على المنطقة برمتها.

وأكد الصفدي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أفق تحقيق السلام الحقيقي والشامل العادل ما يزال غائبا و"هذا خطر على الجميع ومدعاة قلق ومنطلق لتكثيف جهود الجميع من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه تحقيق السلام الذي هو خيار استراتيجي عربي على أساس حل الدولتين، والذي يضمن قبول الشعوب له، والذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967".

وشدد على أن "أمننا واحد ومستقبلنا واحد، وبالتالي إن تحقيق الأمن العربي المشترك يتطلب تعاونا أكبر"