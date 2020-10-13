هيئة الأسرى: تدهور جديد على حالة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس

وطن: كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مساء اليوم الثلاثاء، عن تدهور جديد طرأ على حالة الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ 79 على التوالي ماهر الأخرس.

وقال أبو بكر إن الأسير الأخرس فقد قدرته على النطق بعد أن كان يتحدث بصعوبة بالغة أمس الإثنين، مضيفاً: "الأسير حالياً يدخل في نوبات غيبوبة متقطعة وهو ما يعني أن تدهورا جديدا طرأ على حالته التي باتت تسوء بشكل أسرع وأكبر".

ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى ضرورة الإفراج الفوري عنه والاستجابة إلى مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، مشدداً على أن الاحتلال يحاول حالياً تقديم عروض من أجل أن يقوم بفك إضرابه المفتوح عن الطعام الذي خاضه رفضاً للاعتقال الإداري.

المصدر: "شبكة قدس"