اكتشاف 8 إصابات كورونا مجهولة المصدر بالبريج

وطن:دعت الصحة والداخلية في قطاع غزة مساء يوم الثلاثاء المواطنين سكان مخيم البريج للاجئين وسط القطاع إلى تقليل الحركة إلى أضيق نطاق، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة بشكل كامل؛ حرصاً على السلامة العامة.

وأوضحتا في بيان مشترك أنه في إطار المسوحات العشوائية المعتادة لفيروس كورونا التي تقوم بها الصحة في كافة مناطق قطاع غزة، تبين وجود ثمانية إصابات جديدة في مخيم البريج مجهولة المصدر ولم يتم ربطها بحالات سابقة.

وبينتا أنهما تكثفان إجراءات التقصي الوبائي من أجل تحديد مصدر الإصابات.