لبنان: المفاوضات مع دولة الاحتلال تقنية وقاصرة على ترسيم الحدود

وطن: قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، إن مفاوضات بلاده مع دولة الاحتلال تقنية وقاصرة على ترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مع وزيرة الدفاع زينة عكر، وقائد الجيش العماد جوزف عون، وأعضاء الفريق التفاوضي، عشية انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات مع دولة الاحتلال بشأن ترسيم الحدود البحرية، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأوضح البيان أن "المفاوضات مع إسرائيل تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة لتسهيل عملية التفاوض".

وأوصى عون "أعضاء الفريق (يضم 4 مفاوضين) التمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دوليًا والدفاع عنها"، معربا عن أمله في التوصل إلى حل منصف يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني.

وعلى صعيد متصل، التقى عون المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، لاستعراض موقف بلاده بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع دولة الاحتلال.

بدوره أكد كوبيتش، ترحيب الأمم المتحدة باستضافة ورعاية وتسهيل جلسة المفاوضات بين لبنان ودولة الاحتلال بهدف إنجاحها، وفق البيان ذاته.

وتنعقد الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، غدا الأربعاء، في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل"، جنوبي البلاد.

ومطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري، أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في مؤتمر صحفي، التوصل إلى "اتفاق إطار" لإطلاق المفاوضات بين بلاده ودولة الاحتلال لترسيم الحدود.

ويخوض لبنان نزاعا مع دولة الاحتلال على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان ودولة الاحتلال نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية.

(الأناضول)