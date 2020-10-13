هاني عرفات يكتب لـوطن: كيف نتعامل مع الانتخابات الرئاسية الأميركية ؟



الانتخابات الأمريكية القادمة في حال فوز بايدن لن تكون نهاية عذابات الفلسطينيين ، ولا ضربة قاضية لأحلامهم في حال فوز ترامب . ولكن... ليس من المقبول أيضاً التعامل مع هذه الانتخابات و كأنها تجري على كوكب آخر ، وكما يحلو للكثيرين القول : لا ناقة لنا فيها أو جمل . أميركا لاعب رئيسي في السياسة الدولية ، لا سيما حينما يتعلق الامر بالشرق الاوسط وتحديداً دعمها المتواصل واللامحدود لدولة الاحتلال.

بالنسبة للفلسطينيين يجب أن يعدوا خطط تحركهم السياسي لليوم الذي يلي الانتخابات دون الوقوع في الوهم و بناء قصور في الهواء . و للإيضاح أكثر لا بد من الاجابة على السؤال التالي : هل سيؤثر الموقف الفلسطيني الرسمي على نتائج الانتخابات الاميركية بأي شكل من الأشكال ؟ الجواب طبعاً وبكل تأكيد لا . التوجه السياسي لأي إدارة أميركية تجاه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يتم تحديده بناء على ما يجري هناك في الارض المحتلة ، بالصمود والثبات على الموقف و عدم الانجرار وراء مفاوضات عبثية دون إطار و دون سقف زمني ، وليس هنا في واشنطن ولا في أبوظبي .

مع ذلك هل هناك فرق بين بايدن و ترامب ؟ نعم هناك فارق وفارق كبيرأيضاً سواء على صعيد السياسات الداخلية أو الخارجية ولا أعتقد أني أجافي الحقيقة إذا ما قلت بأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها مطلع الشهر القادم ، من أكثر الانتخابات جدلاً منذ الحرب الاهلية ، فنحن أمام رئيس لا يتورع عن فعل أي شئ مقابل الاحتفاظ بالمكتب البيضاوي لأربع سنوات قادمة ، وهو الرئيس الأخطر في التاريخ الأميركي ليس فقط على المستوى الأميركي الداخلي حيث ازدادت الممارسات العنصرية ضد الأقليات العرقية و الدينية ، و الطريقة التي تم التعامل بها مع المتظاهرين في الاحتجاجات التي أعقبت مقتل المواطن الاسود جورج فلويد على يد أفراد من الشرطة الاميركية . و الفشل في مواجهة جائحة كورونا ، وتدهور الوضع الاقتصادي لفئات كثيرة من الشعب مقابل أرباح خيالية لمجموعة محدودة من الأغنياء من خلال إتباع سياسة ضريبية تعفي هؤلاء من دفع مستحقاتهم الضريبية بشكل عادل ، بالإضافة إلى رغبته في إلغاء برنامج التأمين الصحي الذي وضع في عهد الرئيس أوباما ، مما يعني فقدان عشرات الملايين من المواطنين تأمينهم الصحي خصوصاً في ظرف الجائحة ، فعلى سبيل المثال ناهزت كلفة علاج الرئيس ترامب في المشفى لبضعة أيام فقط مئة ألف دولار أميركي. أما على الصعيد الخارجي فقد إنتهج سياسة متطرفة كادت أن تضع العالم على أبواب حروب كونية ، وهذا الرئيس منخرط بالكامل مع أكثر الفئات يمينية في إسرائيل ولا يتورع عن تقديم كل ما يطلب منه في هذا الخصوص ضارباً بعرض الحائط الشرائع الدولية . وقام بإلغاء العديد من الاتفاقيات الدولية للتخفيف من وطأة التدهور البيئي . ومن هنا تنبع أهمية مشاركة الجالية العربية و بكثافة في هذه الانتخابات لإسقاط ترامب و إدارته ، لما في ذلك من مصلحة حقيقية لهذه الجالية في مناحي الحياة المختلفة ، ورغم أن جو بايدن ليس المرشح الامثل ، إلا أنه أحياناً يستوجب تقديم درء المفاسد على جلب المنافع ، كما أن توازن القوى داخل الحزب الديمقراطي ما بين الجناح اليساري داخل الحزب و الجناح الرسمي الذي يمثله بايدن ، قد يفضي إلى تحقيق بعض الاختراقات في السياسة الداخلية و الخارجية ، لأن بايدن وفي حال فوزه سوف يضطر للتجاوب مع متطلبات الجناح التقدمي لحاجته إلى أصوات ممثلي هذا الجناح في هيئات الكونغرس المختلفة .

القاعدة الذهبية التي يجب أن تبقى ديدن العمل السياسي هي أنه لا يجوز التعامل بعدمية ولا مبالاة أمام الأحداث الكبرى ، المشاركة الواعية ضرورة و ليست ترفاً سياسياً ، و المواقف إن لم تقترن بفعل واعي تصبح مثل الكتابة بقلم رصاص من السهل محوها .