"الثقافة" تقدم تقرير فلسطين الدولي لمنظمة اليونسكو

وطن: قدمت وزارة الثقافة اليوم الثلاثاء، تقرير دولة فلسطين الدولي المرحلي الخاص بـ"اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 2005"، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو"، والذي يشمل 55 سياسة وبرنامجاً ثقافياً وأفضل الممارسات المندرجة تحت الاتفاقية بين العام 2017-2020 .

وأكد وزير الثقافة عاطف أبو سيف أن تقديم التقرير يأتي ضمن التزامات الحكومة ودولة فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الرئيس محمود عباس عام 2011 في مجال الثقافة، والتي عينت الوزارة نقطة الاتصال الوطنية في هذه الاتفاقية.

وأوضح أن آخر نسخة من التقرير كانت عام 2017، مؤكدا أهميته التي تصب في رؤية الوزارة والأجندة الثقافية الوطنية لوضع وتطوير خطط استراتيجية قطاعية للثقافة، بما في ذلك صياغة سياسات ثقافية من أجل خلق بيئة داعمة لتعزيز الإنتاج الثقافي في شتى الحقول الثقافية.

وتهدف الاتفاقية، "اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي 2005"، في إطارها العام إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وزيادة الوعي بقيمته على المستوى المحلي والوطني والدولي، وتهيئة الظروف التي تكفل ازدهار الثقافات وتفاعلها بشكل حر، وتشجيع الحوار بين الثقافات لضمان حدوث التبادل الثقافي على أوسع نطاق.

واستغرق إنجاز التقرير ما يقارب العام تركزت الجهود خلاله في الوزارة مع كافة الشركاء من أجل جمع البيانات والإحصاءات، وأفضل الممارسات الثقافية في فلسطين من القطاع العام والأهلي، عدا عن التحديات والحلول والخطوات المستقبلية.