هنية: ندرس خوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع فتح

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، إن "حماس وفتح تدرسان خوض الانتخابات من خلال قائمة مشتركة".

وأكد هنية في حواره مع الموقع البريطاني "ميدل إيست آي" بأن التحديات كبيرة، قائلاً: "شهدنا تغييرات إيجابية على الأرض، ولا أريد أن أبالغ في التفاؤل واستباق الأحداث ولكن هناك أشياء إيجابية، فالتحديات كبيرة وما زلنا في بداية الطريق".

وأكمل" ما نسمعه من قادة فتح في الجلسات المغلقة هو تأكيدهم على أهمية مشاركة حماس، لأن حماس لديها الحق في أن تشارك في الإدارة اليومية لشؤون الحكومة".

وحول عملية تبادل الأسرى مع الاحتلال أكد هنية أن مصر تقوم حاليا بالتفاوض مع الاحتلال على تبادل مقترح للأسرى، وأن وفداً مصريا نقل مطالب حماس إلى الجهة الأخرى، وما زالت حماس تنتظر تلقي الرد بشكل واضح.

كما أكد هنية أن حركته مستعدة لمواجهة أي هجوم جديد يُشن على غزة، وحذر من أن أي حرب قادمة ستكون تكاليفها مرتفعة على الاحتلال.