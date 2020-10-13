الإغاثة الزراعية تفتتح حملة "إحنا معكم" في عرابة

جنين-وطن: افتتحت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) حملتها التطوعية لمساعدة مزارعي الزيتون في بلدة عرابة بمحافظة جنين ، حيث حشدت الإغاثة الزراعية عشرات المتطوعين في اراضي بلدة عرابة القريبة من مستوطنة دوتان ، كما امدتهم بالدعم اللوجستي اللازم ( مفارش ، سلالم ، امشاط قطف ) .

وتأتي حملة "إحنا معكم" لمساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون في عامها الثاني عشر في ظل ظروف تفشي فايروس كورونا الي حد من مشاركة مجموعات كبيرة من المتطوعين ، كما اقتصرت حملة الإغاثة الزراعية هذا العام على المتطوعين المحليين و غاب عنها المتطوعين من الداخل الفلسطني و المتطوعين الاجانب.

و تعتبر حملة "إحنا معكم" حملة سنوية تقوم بها الإغاثة الزراعية لمساعدة المزارعين في المناطق المهددة بالمصادرة و القريبة من المستوطنات و الطرق الالتفافية ، بهدف توفير الحماية الشعبية للمزارعين من اعتداءات المستوطنين و جنود الاحتلال ، ومساعدتهم على انجاز العمل في اسرع وقت.

وقال مدير عام الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش ان المؤسسة اصرت على اطلاق هذه الحملة رغم التقدريات التي كانت تشير الى عدم زخم هذه الحملة مقارنة بحملات الأعوام السابقة بسبب الظروف الإقتصادية و الصحية التي تمر على شعبنا ، و أضاف أن المؤسسة ستحشد مجموعة من المتطوعين في الضفة الغربية و قطاع غزة ، وستوفر لهم كافة مستلزمات الحماية من فايروس كورونا المستجد.

وستعمل الإغاثة الزراعية في الضفة الغربية و قطاع غزة على إطلاق حملة "زيتوننا فلسطيني خالي من الكيماويات" ضمن "حملة إحنا معكم"، والتي تهدف الى الحد من المبيدات الكيماوية في قطاع الزيتون و تشجيع الممارسات الأمنة و العضوية ، وستعمل المؤسسة من خلال هذه الحملة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق أهدافها.

ويضاف الى ذلك تنفيذ حملة تستهدف معاصر الزيتون في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل بناء قدرات أصحاب المعاصر و تشجيعهم على العمل ضمن معايير عالمية بهدف تحسين جودة زيت الزيتون و تقليل الفاقد فيها، كما ستعمل الإغاثة الزراعية على إطلاق حملة لتذوق زيت الزيتون بهدف تشجيع المزارعين على إنتاج زيت زيتون عضوي منافس.