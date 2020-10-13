جمعية الشابات المسيحية في فلسطين تشارك في فعالية تسليم "حافلة الحكايات" في محافظة طوباس

وطن: شاركت جمعية الشابات المسيحية في فلسطين في فعالية تسليم "حافلة الحكايات" الى مديرية التربية والتعليم في محافظة طوباس والتي تم تنظيمها في مدرسة بزيق التي تقع قضاء المحافظة. "حافلة الحكايات" عبارة عن حافلة قديمة تم اصلاحها ضمن مبادرة "المكتبة المتنقلة" التي نفذتها الجمعية بالشراكة مع جمعية نادي الأخوة في طوباس استجابة الى جائحة كورونا لتصبح مكتبة متنقلة وغرفة صفية تستفيد منها المدارس في مناطق "ج".

وتجسد فكرة الحافلة تطلعات جمعية نادي الأخوة، بالشراكة مع جمعية الشابات المسيحية في فلسطين، المتمثلة في تحسين وصول الأطفال إلى التعليم وتوفير فرص عادلة في المجتمع ودعم صمود الفلسطينيين في المناطق المهددة بالمصادرة.

وأعرب مدير التربية والتعليم في محافظة طوباس سائد قبها عن معاني التحدي المتجسدة في هذه المبادرة وأهمية العمل الذي تقوم به جمعية نادي الأخوة للإستجابة الى إحتياجات الأطفال والشباب وأكد على أهمية فكرة المبادرة في دعم مسيرة التعليم للأطفال في منطقة "ج" والتي تأتي مكملة لعمل المديرية.

وأكدت مديرة جمعية الشابات المسيحية في فلسطين أمل ترزي على أهمية الشراكات مع المؤسسات القاعدية في كافة أنحاء الوطن والتي مكنت الجمعية من الوصول إلى فئات الأطفال والشباب خلال فترة الطوارئ. كما وثمنت مبادرة "الحافلة المتنقلة"، حيث أنها جمعت بين تلبية الاحتياج وإعادة التدوير. وذكرت أن هذه المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات التي تم تنفيذها خلال حالة الطوارئ لدعم الأطفال والشباب والنساء في العديد من محافظات الوطن في الشمال والجنوب، حيث تمكنت الجمعية من المساهمة في تخفيف الأضرار الواقعة على تلك الفئات نتيجة جائحة كورونا.

واختتمت الطالبة كرمل عيسى من مجموعة "الطلبة المحفزون" فعالية التسليم بقصة قصيرة من كتابتها ترمز إلى التحدي من أجل تحرير فلسطين.