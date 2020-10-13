كهرباء القدس تحذر مشتركيها من التعامل مع أي جهة خارجية لتحصيل الديون المتراكمة عليهم

وطن: حذرت شركة كهرباء محافظة القدس مشتركيها في كافة مناطق الامتياز، من التعامل مع أي جهة خارجية، أو خارج نطاق منظومة الشركة فيما يتعلق بتحصيل أية ديون أو مستحقات مالية متراكمة عليهم، حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن دفع الفواتير وشحن العدادات يتم فقط من خلال مراكز الشحن المعتمدة "الوكلاء المعتمدين" لديها.

وقالت إنها هي الجهة الوحيدة والمسؤولة عن تحصيل أية ديون أو مستحقات مالية متراكمة على المشتركين تحسبا من التعرض للاحتيال، داعية مشتركيها للتوجه إلى فروعها ومكاتبها في مناطق الامتياز أو الاتصال على هواتفها، للتبليغ فوراً حول تنامي أية شكوك لديهم، أو تعرضهم لأي تصرف مشبوه.

وناشدت الشركة المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والتحقق من الجهة التي يتم التعامل معها، جهة خارج نطاق الشركة في مناطق الامتياز، مشيرة أنها لا تتحمل أي مسؤولية أو نتائج تترتب على التعاطي مع تلك الجهات.