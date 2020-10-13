فيروس كورونا يضرب منتخب البيرو عشية مواجهة البرازيل

وطن: أعلن الاتحاد البيروفي لكرة القدم، استبعاد لاعبين اثنين من المنتخب بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا، عشية مواجهة البرازيل، المقررة مساء اليوم الثلاثاء في إطار تصفيات مونديال قطر.

وقال الاتحاد في بيان: "بعد تلقي نتائج اختبارات بي سي آر، التي أجريت صباحا (أمس الاثنين)، يعلن الاتحاد البيروفي لكرة القدم واللاعبان راؤول رويدياز، وأليكس فاليرا بشكل مشترك، استبعادهما من مباراة بيرو والبرازيل".

وأوضح البيان أن "الحالة الصحية للاعبين لا تتضمن أعراضا خطيرة يمكن أن تضر بصحة الآخرين".

وكان مقررا أن يشارك رويدياز أساسيا في تشكيلة البيرو خلال ملاقاة البرازيل بقيادة نيمار، في الجولة الثانية من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتعادلت البيرو في مباراتها الافتتاحية 2-2 مع باراغواي الأسبوع الماضي، بينما حققت البرازيل فوزا ساحقا 5-0 على بوليفيا.

وستكون مواجهة البيرو والبرازيل واحدة من خمس مباريات تقام اليوم الثلاثاء في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر.