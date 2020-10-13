جمعية "أصالة" تعقد جلسة لمناقشة ورقة سياسات حول وصول النساء للتمويل في فلسطين

وطن: عقدت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة، يوم الاثنين جلسة عرض ونقاش لورقة سياسات تحت عنوان "وصول المرأة إلى التمويل في فلسطين: التحديات والفرص"، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، عبر تطبيق zoom.‬‬‬‬

وقد شارك في الجلسة عدد من الممثلين عن المؤسسات والوزارات، وجرى عرض نتائج الدراسة التي أعدها عبدالعزيز الصالحي الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع الطاقم، والتي تناولت واقع التمويل وفرص حصول النساء عليه في فلسطين، وتطرقت إلى أبرز الصعوبات التي تواجه النساء في الحصول على التمويل المطلوب ومن ضمنها الصعوبات الاجتماعية في ظل المنظومة الاجتماعية القائمة.

وخرجت ورقة السياسات بجملة من التوصيات والتي كان من أهمها التأكيد على ضرورة وضع خطة وطنية تتقاطع فيها سلطة النقد والجهات المقرضة والوزارات المعنية لتخفيض متطلبات الإقراض، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، وكذلك دعوة البنوك وشركات الإقراض إلى التركيز على زيادة القروض التنموية لا الشخصية، كما أوصت الورقة الجمعيات النسوية وشركات الإقراض بتبني مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية كغاية وهدف، والعمل على تكثيف الحملات التوعوية والضغط على صانعي القرار فيما يصب لصالح الإناث في حصولهن على التمويل.



بدورها قالت المديرة التنفيذية لجمعية أصالة، رجاء رنتيسي، خلال الجلسة أن التمويل يعد أحد أبرز المعيقات أمام النساء الرياديات، مشيرة إلى أن مساعدتهن في تخطي عقبة التمويل تعد أبرز العوامل التي ستعزز وتسهل مشاركتهن في الاقتصاد الوطني، وأكدت رنتيسي على أهمية توحيد الجهود والعمل بشكل مشترك من أجل تنفيذ التوصيات التي خرجت بها ورقة السياسات، مشيرة إلى ضرورة تبني سياسات تحفيزية للنساء، من أجل تشجيعهن على أعمالهن الريادية، مما يعزز رسالة جمعية أصالة والتي تهدف إلى تمكين النساء الفلسطينيات اقتصادياً.

وأكد الباحث عبد العزيز الصالحي على ضرورة العمل على رفع سقف حصول النساء على القروض التنموية، كم أشار إلى أهمية تزويدهن بالتدريبات والورشات التوعوية من أجل بناء قدرات النساء صاحبات المشاريع أكثر من حيث الإدارة المالية وإدارة المشاريع والتسويق، ودعا الصالحي إلى البدء بالتفكير بشكل جدي بإنشاء بنك اجتماعي وزراعي في فلسطين، يقدم قروض حسنة بفوائد صغيرة جداً تنافس البنوك التجارية.



وأكد الممثلون عن المؤسسات والوزارات عن استعدادهم لتوحيد الجهود التي من شأنها العمل على زيادة فرص حصول النساء على التمويل، وتبني التوصيات التي خرجت بها ورقة السياسات.



يذكر أن هذه الجلسة تندرج ضمن برنامج الحشد والمناصرة وأجندة السياسات الخاصة بالجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة.