أكثر من 30 أسيراً في سجن "عوفر" يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام إسناداً للأسير ماهر الأخرس

رام الله - وطن: شرع أكثر من (30) أسيراً في سجن "عوفر" اليوم الثلاثاء بإضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام إسناداً للأسير ماهر الأخرس في إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري والمتواصل منذ (79) يوماً، وسط ظروف صحية خطيرة للغاية، حيث يُحتجز في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي منذ بداية شهر أيلول، ويرفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري بشكل فوري.

وأوضح نادي الأسير أن إدارة سجن "عوفر" نقلت الأسرى المضربين إلى العزل في قسم (18)، علماً أن عدد الأسرى في سجن "عوفر" قرابة (850) أسيراً.

يُشار إلى أن خطوات نضالية شرع الأسرى في تنفيذها في سجون الاحتلال منذ عدة أيام إسناداً للأسير ماهر الأخرس ولاستمرار عزل مجموعة من الأسرى، منها إرجاع وجبات الطعام، وإخلاء الأسرى مسؤوليتهم التنظيمية في الأقسام.

يُشار إلى أن قرابة 4400 أسير/ة يقبعون في سجون الاحتلال منهم (39) أسيرة، وقرابة (155) طفلاً، و(350) أسير إداري.