"أكاد" واتحاد الشباب يوقعان اتفاقية منح لعشرين جمعية تعاونية وخيرية

رام الله - وطن: ضمن نشاطات مشروع "الأرض والحقوق-مسارات من أجل الاقتصاد الاجتماعي التضامني في فلسطين"، الممول من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون "AICS" وبإدارة مؤسسة كوسبي؛ تم أمس الاثنين، في مدينة رام الله، في مقر كل من اتحاد الشباب الفلسطيني والمركز العربي للتطوير الزراعي "أكاد"، توقيع اتفاقية منح لعشرين جمعية تعاونية زراعية وخيرية عاملة في المناطق المهمشة في يطا وشمال غرب القدس وسلفيت وجنوب غرب بيت لحم.

ويأتي توقيع الاتفاقية بناءً على قرار اللجنة التوجيهية والمكونة من جميع الشركاء في تنفيذ المشروع، والتي شكلت لدراسة طلبات المنح التي تقدمت بها الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية للحصول على منح متوسطة لاستخدامها في تنفيذ أنشطة من أجل تعزيز المشاريع الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة وتعزيز فرص الحصول على فرص عمل جيدة وتعزيز دائرة الاقتصاد المحلي.

وبلغت القيمة الإجمالية للمنح 445 ألف يورو، (37 ألف يورو مقدّمة من الوكالة الإيطالية AICS).

ويهدف مشروع الأرض والحقوق إلى تمكين وتقوية الجمعيات التعاونية اقتصادياً واجتماعياً، ويسعى إلى الوصول إلى آليات حماية معززة لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانون الإنساني الدولي للسكان الفلسطينيين، وتحسين قدرة السلطة الفلسطينية على الاستجابة لاحتياجات التعاونيات والجمعيات الخيرية، وتعزيز القدرات الإدارية والاستراتيجية والمستدامة للتعاونيات والجمعيات الخيرية في المنطقة "ج".

وفيما يلي بيان الاتفاقية الذي وصل وطن نسخة عنه، وأسماء الجمعيات الفلسطينية المستفيدة من المنح: