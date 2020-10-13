مشعل: الاحتلال سيرضخ لمطالب الأخرس ولدى القسام ما يجبر الاحتلال على ابرام صفقة تبادل مشرفة

وطن: أشاد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، بالصمود الأسطوري للأسير ماهر الأخرس الذي يواصل الإضراب لليوم 79 على التوالي..

وأكد مشعل في مكالمة هاتفية مع زوجة الأخر، أن الإرادة الصلبة التي يتمتع بها الأسير ستُجبر الاحتلال الإسرائيلي على الرضوخ وتلبية مطالبه وحقوقه.

وشدد مشعل، على أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام تقف خلف أسرانا الأبطال في السجون.

وشدد مشعل أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام تقف خلف أسرانا في السجون؛ مؤكدًا أن لدى كتائب القسام ما يجعل الاحتلال يستجيب لمطالبها ضمن صفقة تبادل مشرفة .