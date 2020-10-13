من أصحاب الأحكام العالية.. المقدسيان خالد باسطي و طارق دويك يدخلان عامهما الاعتقالي السادس

وطن: دخل الأسيران المقدسيان خالد صلاح الدين خميس باسطي (33 عام) و طارق خليل عباس دويك (27 عام) اليوم الثلاثاء عامهما الاعتقالي السادس على التوالي داخل سجون الاحتلال

وكان الأسيران قد اعتقلا بتاريخ 13/10/2015 في الداخل الفلسطيني المحتل بعد إصابتهما بجروح خطيرة ، بعد أن اعتدى عليهم عدد كبير من المستوطنين بالضرب الشديد و أدخلا على إثرها إلى المستشفى.

ووجهت المحكمة الاحتلالية لخالد و طارق تهمة تنفيذ عملية طعن و صدر بحق خالد حكم بالسجن لمدة 21 عاما بينما صدر بحق طارق حكم بالسجن لمدة 18 عاما.

يذكر أن الأسير خالد متزوج و أب لطفلين.