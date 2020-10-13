اعتقالات ومواجهات في مناطق بالضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم والليلة الماضية عدة مواطنين بينهم سيدة في الخليل.

وافادت مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل الأسيرة المحررة سهير أحمد البطران من بلدة إذنا غرب الخليل في ساعة متأخرة من امس .

وفي محافظة قلقيلية جرى اعتقال الشاب محمد صالح شتيوي من منزله في كفر قدوم شرقي المحافظة .

واعتقل جنود الاحتلال محمد خريوش من مخيم طولكرم وجرى تفتيش عدة منازل وتخلل ذلك إطلاق كثيف الرصاص.

واندلعت مواجهات عنيفة في شوارع رام الله والبيرة بعد اقتحامها من قبل دوريات الاحتلال.

يتبع..