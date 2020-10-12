"مستعربون" يختطفون شابًا واندلاع مواجهات في قلقيلية

وطن: أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الاثنين، بأنّ قوة خاصة اسرائيلية "مستعربون" اختطفت شابًا بالقرب من مدخل قلقيلية الشرقي واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأوضحت المصادر، أنّ الشاب هو يونس أبو دحيل، وتمت مداهمة المحلات التجارية في المكان قبل اختطافه من قبل الوحدة الخاصة، في حين احتجزت قوات الاحتلال شابين في المنطقة الجنوبية لقلقيلية قرب الجدار العنصري.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز الشمالي المقام على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، وأطلق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني.