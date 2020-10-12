محافظ جنين يجري تعديلات على قرار إغلاق مدينة ومخيم جنين

وطن: أعلن محافظ محافظة جنين اللواء أكرم الرجوب مساء اليوم الإثنين، عن إجراء تعديلات بخصوص قراره حول إغلاق مدينة ومخيم جنين، الذي جاء بسبب تزايد أعداد الإصابات بكورونا.

ووفق بيان صادر عن محافظ جنين، فإنه يتم إغلاق كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والمدارس والبنوك في مدينة ومخيم جنين لمدة ثلاثة أيام بدءا من صباح بعد غد الأربعاء، وحتى صباح يوم السبت القادم، الموافق 2020/10/17، بحيث تستثنى المحال التجارية والحرفية والمطاعم من الإغلاق، ويكون عملها خلال الفترة المذكورة ما بين الساعة التاسعة صباحا والثالثة ظهرا.

ويشمل تعديل القرار، أنه على جميع المحال والمنشآت التجارية العاملة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، حيث سيكون ارتداء الكمامة من قبل العاملين والزبائن إلزاميا تحت طائلة المسؤولية، وبالنسبة للمطاعم تقتصر الخدمة على البيع لخارج المحل وتوصيل الطلبات خلال الفترة المذكورة، كما ستقوم طواقم الشرطة وفرق السلامة العامة بتكثيف عملها الرقابي في الأسواق وتحرير المخالفات بحق غير الملتزمين / التحويل للنيابة.

وخاطب الرجوب أهالي محافظة جنين ومدينة ومخيم جنين والتجار وأصحاب المحال التجارية قائلا: "لقد استمعنا ببالغ اللهتمام لملاحظاتكم على قرار الإغلاق والتي وردتني عبر ممثليكم في الغرفة التجارية، ومع عميق تفهمنا للحالة التجارية الصعبة التي تمر بها أسواق جنين منذ شهور عدة، فقد كان قرار الإغلاق نابعا من حرصنا على صحة وسلامة المواطنين في ظل ما رصدته خلية الأزمة الصحية من التصاعد اليومي الحاد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في جنين ومخيمها، وقد تزامن ذلك مع إرتفاع عدد الوفيات جراء الجائحة إلى 12 حالة معظمها كانت تحت الرعاية الطبية المكثفة بقسم العزل في المستشفى الحكومي، والذي ما زال يرقد فيه 13 حالة مرشحة للزيادة بما يفوق القدرات والإمكانات المتوفرة".

وتابع، "ولما كانت غاية هذا القرار الحد من انتشار الوباء الذي تفشى كنتيجة لإقامة الأعراس في المنازل وعدم الإاتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق والمؤسسات التي تشهد حركة مراجعين كبيرة، فقد تعهد ممثلو أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالبرتوكولات الصحية المقرة لكل قطاع، وعليه فنحن ومن باب حرصنا على عدم تضرر أبنائنا العاملين في السوق التجاري وتحقيقا للمصلحة العامة فقد قررنا تعديل بنود الإغلاق".

وكان الرجوب أعلن عصر اليوم، عن إغلاق مدينة جنين ومخيمها لمدة 5 أيام ابتداء من فجر يوم غد الثلاثاء وحتى صباح يوم الأحد القادم، بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في مدينة جنين ومخيمها وارتفاع عدد الإصابات النشطة بفايروس كورونا فيها إلى 177.