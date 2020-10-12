تعديل بخصوص قرار محافظ جنين إغلاق المدينة ومخيمها

وطن: أصدر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب تعديلا على قراره بإغلاق مدينة ومخيم جنين، بعد التصاعد الحاد في عدد الإصابات بكورونا، وإرتفاع عدد الوفيات جراء الجائحة إلى 12 حالة معظمها كانت تحت الرعاية الطبية المكثفة بقسم العزل في المستشفى الحكومي، والذي ما زال يرقد فيه 13 حالة مرشحة للزيادة بما يفوق القدرات والإمكانات المتوفرة، وفق المحافظ.

وقال الرجوب في بيان له، مساء اليوم، إنه قرر تعديل بنود الإغلاق لتصبح على النحو الآتي:

1) يتم إغلاق كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والمدارس والبنوك في مدينة ومخيم جنين لمدة ثلاثة أيام بدءا من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/10/14 وحتى صباح يوم السبت الموافق 2020/10/17، بحيث تستثنى المحال التجارية والحرفية والمطاعم من الإغلاق، ويكون عملها خلال الفترة المذكورة ما بين الساعة التاسعة صباحا والثالثة ظهرا.

2) على جميع المحال والمنشآت التجارية العاملة الإلتزام التام بالإجراءات الوقائية، حيث سيكون ارتداء الكمامة من قبل العاملين والزبائن إلزاميا تحت طائلة المسؤولية.

3) بالنسبة للمطاعم تقتصر الخدمة على البيع لخارج المحل وتوصيل الطلبات خلال الفترة المذكورة.

4) ستقوم طواقم الشرطة وفرق السلامة العامة بتكثيف عملها الرقابي في الأسواق وتحرير المخالفات بحق غير الملتزمين / التحويل للنيابة.