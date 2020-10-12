أريحا: انطلاق فعاليات التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي

وطن: أعلن في مدينة أريحا، اليوم الاثنين، عن انطلاق سلسة من الأنشطة والفعاليات للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأكد مدير وزارة الصحة في أريحا طارق الحواش خلال حفل الانطلاق، أهمية وضرورة الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي، مضيفا أن الوزارة حرصت منذ سنوات على توفير الرعاية والعناية، وتقديم النصح والإرشاد في هذا المجال، ووفرت الأجهزة الطبية اللازمة للفحص المجاني، كما أن طواقمها تقوم بعقد سلسة من الندوات التثقفية والتوعوية.

بدورهما، أشادت نائب المحافظ يسرى السويطي، ورئيس البلدية سالم غروف بالدور الذي تقوم به طواقم وزارة الصحة بهذا المجال، وطالبا بضرورة التقيّد بتعليمات وإرشادات الوزارة، وأهمية القيام بالفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أكدت أن العالم يسجل سنويا نحو 1.38 مليون حالة جديدة للإصابة بسرطان الثدي و458 ألف حالة وفاة به، وفقا لتقديرات الوكالة الدولية لبحوث السرطان.

وأشارت إلى أن الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء في جميع بلدان العالم المتقدمة وتلك النامية على حد سواء، فيما لا يختلف الوضع في فلسطين عن بقية بلدان العالم، حيث يأتي سرطان الثدي في مقدمة السرطانات التي تصيب الإناث وبنسبة 31.1% من مجموع السرطانات المُبلغ عنها لدى الإناث في فلسطين، وبمعدل حدوث يبلغ 40 حالة جديدة سنوياً في كل 100,000 (مئة ألف) من الإناث.

وأضاف الكيلة أن سرطان الثدي يأتي في مقدمة الأمراض المؤدية إلى وفيات الإناث وبنسبة تصل إلى 24% من مجموع وفيات الإناث بالسرطان في فلسطين، وقد بدأت الوزارة بتقديم خدماتها للكشف المبكر عن سرطان الثدي مطلع العام 2011