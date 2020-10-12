مكافحة الفساد تختتم سلسلة من الدورات التدريبية حول نظامي إدارة الجودة ومكافحة الرشوة

وطن: اختتمت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الإثنين، سلسلة من الدورات التدريبية بعنوان "تأهيل هيئة مكافحة الفساد على بناء نظام إدارة الجودة ومكافحة الرشوة وكتابة إجراءات العمل" والتي نفذتها بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وشركة جو جلوبال، حيث استهدفت سلسلة الدورات عشرات موظفي الهيئة من كافة الإدارات.

وأوضحت هيئة مكافحة الفساد إنها تحرص من خلال هذه الدورات على أن تكون أول المؤسسات العامة الفلسطينية التي تطبق مواصفة منع الرشوة، حيث تفتح الهيئة بناءً على تعليمات رئيسها المستشار أحمد براك المجال أمام موظفيها للمشاركة بدورات تدريبية متنوعة لبناء قدراتهم ومساعدتهم على اكتساب الخبرات وتبادل المعلومات.

وخلال اليوم الختامي من الدورة، والذي استهدف موظفي ديوان رئيس الهيئة ووحدة التعاون الدولي ودائرة تكنولوجيا المعلومات، قدم المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس، حيدر حجة، شرحا حول مفهوم التطوير الإداري، ومفهوم إدارة الجودة وتطورها التاريخي، مشيراً إلى مبادئ إدارة الجودة الشاملة وأهدافها وسياستها، مشدداً على ضرورة تفعيل وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين موظفي المؤسسة.

بدورها استعرضت، شروق المرقطن، من قسم التطوير والتدقيق الداخلي في مؤسسة المواصفات والمقاييس متطلبات نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO9001، موضحة تاريخ المواصفة، والهيكل العام لمواصفات أنظمة الإدارة، ومفهوم منهج العمليات، ومفهوم سياق المؤسسة، ومفهوم التفكير المبني على المخاطر، وأشارت إلى بنود المواصفة الدولية، موضحة كيفية تقييم المخاطر، وأدوات البدء بالعمل.

من جانبها قدمت ريم برغوثي من مؤسسة المواصفات والمقاييس شرحا حول نظام إدارة مكافحة الرشوة وفقا للمواصفة الدولية ISO 37001، مشيرة إلى تعريف الرشوة، ومجال المواصفة وهيكلها، والعمليات الخاصة بها، وكيفية تقييم الأداء، كما تضمنت الدورة عددا من الأنشطة والتدريبات العملية.