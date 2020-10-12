محكمة بيت لحم تقرر ردّ قضية ضد الصحة حول نشر أسماء مصابي كورونا

وطن: قررت محكمة بيت لحم رد قضية ضد صحة بيت لحم حول نشر أسماء مصابي كورونا بشكل يومي.

وقدمت النيابة طلبا لرد الدعوة كون المحكمة غير مختصة، لأن الامتناع عن نشر أسماء المصابين بكورونا، إن وُجد، هو من اختصاص المحكمة العليا، والمحكمة ردت الطلب المستعجل.

وكان مواطنان قدما دعوى ضد صحة بيت لحم لنشر الأسماء كون عدم نشرها يتسبب بنشر الوباء.

وقال نيقولا قواس (مصاب بفيروس كورونا) الذي قام برفع الدعوى القضائية بجانب صديقه جورج الطويل، مع بداية انتشار الجائحة في شهر آذار الماضي، إن معظم المواطنين غير ملتزمين بإجراءات الصحة والسلامة العامة، ونشر اسماء المصابين بالفيروس من شأنه أن يساهم في الحد من انتشار الوباء، وذلك من خلال معرفة أسماء المصابين والمخالطين، وخاصة ان لديه مؤسسة تستقبل 94 طفلاً بشكل يومي، وهو من خلال هذه الدعوى يرغب بالمحافظة على صحة الأطفال وصحة أولياء الأمور، بالإضافة إلى صعوبة وضع الكمامة للأطفال الصغار، والكمامة من وجهة نظره غير كافية للحماية من الاصابة بفيروس كورونا خاصة أن الكثير من المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض.