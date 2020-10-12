مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون ويكسرون أغصانها غرب سلفيت

وطن: سرق مستوطنون، اليوم الاثنين، ثمار الزيتون من أراضي المواطنين الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، بالقرب من مستوطنة "عيتس افرايم" المقامة على أراضي المواطنين شمال قرية مسحة، وكسروا أغصانها.

وذكر المواطن محمد عامر: أن مزارعين اثنين من أصل عشرين مزارعا تمكنوا من الدخول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، إلا أنهم تفاجأوا بقيام المستوطنين بسرقة ثمار الزيتون وتكسير أغصان ما يقارب 60 شجرة مزروعة على مساحة 120 دونما، في منطقة "ورعة الحمص".

المصدر: (وفا)