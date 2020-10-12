بن زايد يتفق مع نتنياهو على "الاجتماع قريبا"

وطن: قال ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد إنه تحادث، الإثنين، هاتفيا مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكتب بن زايد، في تغريدة على حسابه في تويتر "تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؛ تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

ونقل موقع "واللا" العبري عن مكتب نتنياهو قوله، إن نتنياهو وبن زايد اتفقا على "الاجتماع قريبا"، دون تحديد مكان الاجتماع أو موعده.

وأضاف إن حكومة الاحتلال، صادقت، الإثنين، على اتفاق تطبيع العلاقات بين الاحتلال والإمارات، على أن يصادق عليه الكنيست يوم الخميس المقبل.

وتابع إن وفدا إماراتيا رفيع المستوى، سيصل إلى دولة الاحتلال الأسبوع القادم.

وتوصلت الإمارات ودولة الاحتلال في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما على أن يتم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وأكدت "قناة كان" العبرية صباح يوم الاثنين، وصول أول سفينة شحن ‎إماراتية مباشرة من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي، إلى ميناء حيفا المحتلة عام 1948.

وقالت القناة نقلاً عن مراسلها، إنّ "هذه الرحلة ستتحول مستقبلا إلى خط بحري أسبوعي بين البلدين".