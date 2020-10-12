الأسيرة المقدسية مرح باكير تدخل عاما آخر في السجون والاحتلال يماطل في علاجها

وطن: دخلت الأسيرة المقدسية الجريحة مرح باكير (21 عاماً) اليوم، عامها السادس في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت نادي الأسير في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة باكير في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وكانت في حينه تبلغ من العمر (16 عاماً) بعد أن أطلق عليها جنود الاحتلال النار أثناء عودتها من مدرستها، وأُصيبت بجروحة بليغة في يدها اليسرى وما تزال تُعاني آثارها، وأصدرت سلطات الاحتلال بحقها لاحقاً حُكماً جائراً بالسّجن لمدة ثماني سنوات ونصف وفرضت عليها غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل.

وتُعاني الأسيرة باكير من أوجاع شديدة في يدها اليسرى جرّاء الإصابة التي تعرضت لها وهي بحاجة لإجراء عملية جراحية، إلا أن إدارة سجون الاحتلال تماطل في إجرائها وتقديم العلاج اللازم لها.

وتمكنت الأسيرة باكير من إكمال دراستها وحصلت على شهادة الثانوية العامة، وتم اختيارها خلال هذا العام كممثلة للأسيرات.

وتقبع الأسيرة باكير في سجن "الدامون" إلى جانب (39) أسيرة يواصل الاحتلال اعتقالهن.