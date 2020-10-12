رام الله: أسرى محررون يعتصمون داخل مقر الصليب الأحمر تضامناً مع الأسير الأخرس

وطن: اعتصم صباح الاثنين أسرى محررون داخل مقر الصليب الأحمر بمدينة رام الله، تضامناً مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 78 يوماً على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأفاد مراسلنا، أنه نتيجة الاعتصام التضماني مع الأسير الأخرس، غادر موظفو الصليب الأحمر أماكن عملهم.

ويواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عامًا)، من جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (78) على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري. ويقبع في مستشفى كابلان الصهيوني، منذ أسابيع بوضع صحي خطير.