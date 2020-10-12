الأسير صلاح أبو جلبوش يدخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال

وطن: دخل الأسير صلاح الدين محمد أبو جلبوش (39 عاماً) من قرية مركة جنوب جنين، اليوم الإثنين، عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو جلبوش بتاريخ 12/10/2003، بعد اقتحام منزل ذويه، وكان وقتها طالباً في جامعة النجاح الوطنية، وقد تعرض لتحقيقٍ قاسٍ لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

وأضاف، أنه وبعد عامين من اعتقال الأسير صلاح جلبوش، أصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد المكرر مرتين.