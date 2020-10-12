خالد بطراوي يكتب لوطن: عندما يغتبط المايكرفون

عندما يصعد البعض الى سيارة من نوع " مرسيدس" وفي المقعد الأمامي، تختلف جلسته عما لو صعد الى سيارة (فيات-127) .... هكذا كنت أقول منتصف ثمانينات القرن المنصرم، إذ كان هذا الشخص، يميل بجلسته في " المرسيدس" قليلا الى اليسار، يضع كوعه على شباك الباب الأمامي المفتوح، وراحة يده على " طبوّن" المرسيدس الأمامي، وإن تكرم علينا ووضع الحزام، فإنه " يرخيه" قليلا، وإن كان مدخنا فإنه يستخدم المنفضة الموجودة بينه وبين السائق .. وربما إستخدم بعض المفردات باللغة الإنجليزية.

تلك الحالة .. أسميتها ... آنذاك .. بثقافة ركوب " المرسيدس".

تقافة الإمساك " بالمايكرفون" تشبهها الى حد ما، وترتبط أيضا بالوقوف على منصة مرتفعة عن المستمعين أو أمام وسائل الإعلام، سواء وقف الشخص مغنيا، أما خطيبا دينيا أم سياسيا أو إقتصاديا أو إجتماعيا أم غير ذلك.

قد يبدأ الخطيب بالبسملة، وقد يبدأ بوجه متجهم أو سمح، وقد يطلق دعابة من باب كسر الجمود وإشعار المحيطين بالتواضع وهو أبعد ما يكون عن ذلك.

قد يتحدث ماسك المايكروفون بعبارات عامة فهو للتو قد عرف مناسبة الدعوة التي دعي للحديث بصددها، وحتى إن عرف، فقلما يحضر ماسك المايكروف وقد أعد نفسه.

وفي كافة الأحوال، أعرف ذلك المتحدث مناسبة الدعوة أم لم يعرف، أقام بتحضير الكلمة مسبقا أم يؤديها إرتجاليا فإنه لا يعي أهمية الوقت ويسترسل الى أن يمل الحضور ويبدأون بالتهامس كلما قال عبارة " لا أريد أن أطيل عليكم"، ويسهب في " الإفتاء" فيما لا يعرفه، ويستخدم البعض وخاصة بعض " المشايخ" تقنيات اللغة العربية من طباق وجناس وتوحيد للقافية وتلاعب بالكلمات، ويستخدم أكاديمي متفذلك بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية وتكون الطامة الكبرى عندما يمسك أحدهم المايكروفون مغنيا، لكنها مع ذلك أقل هولا من أن ذلك الذي أو تلك التي تمسك المايكروفون للتهجم والشتم والتحقير وإستخدام ما هو مختزن في الذاكرة من " قاموس المسبات"، فما بالكم بذلك الخطيب الذي يقول لنا دوما " عنزة ولو طارت".

أذكر مناسبات عديدة جعل ماسك المايكرفون من نفسه أضحوكة، ففي حفل في الأول من أيار ... عيد العمال العالمي، وبعد أكثر من خطبة عصماء ألقاها البعض مشيدين بالطبقة العاملة، وقف صديقنا – رحمه الله – متحدثا نيابة عن مؤسسته شاكرا الخالق المولى لأنه وبتاريخ 7/4/1992 أسبغ نعمته على القائد الراحل أبو عمار – رحمه الله – بالنجاة من حادثة سقوط طائرته في الصحراء المغربية. وبعد أن أنهي خطبته العصماء مال على رفيقه على المنصة مستفسرا عن مناسبة الحفل فالجميع يتحدث عن الطبقة العاملة ولم يذكروا مطلقا موضوع "سقوط طائرة القائد"... أوليس اللقاء الجماهيري لإجل التأييد للقائد؟ وقد إتضح للجميع أنه قد حضر وهو لا يعرف مناسبة اللقاء.

وفي الإنتفاضة الأولى، في إحدى المخيمات، وقف أحدهم ممسكا بالمايكروفون، شادا حزام بنطاله حول كرشه المتهدل صائحا " كي تبقى قضية اللاجئين ماثلة في الأذهان .. يجب أن تبقى مجاري المخيم مكشوفة"... عندها إزبهل الحضور وقد صفق له عدد قليل من الحضور عند إنهاءه لكلمته وبتصفيق بطئ إستهزاءا " لأنه حكى بدري .. وشرح لي صدري" كما يقولون ... ملت على الجالس بقربي مستفسرا .. أين يسكن هذا الخطيب .. فقيل لي أنه يسكن في المدينة الفلانية وفي الحي الفلاني الراقي.

يرتجف القلم وتشعر الورقة بالرغبة بالتقيؤ .. عندما يخط عليها كاتب ظلامي كلاما رديئا ... يتلوى المايكرفون أيضا .. ولكننا لا نلاحظ ذلك .. ونعتقد أن الورقة والقلم والمايكرفون ( كما السيف والرمح والقرطاس والقلم) من الجماد ولا يتفاعلون معنا مطلقا.

ماسك المايكرفون ، الذي يرتدي بدلة وربطة عنف وياقة قمصيه البيضاء "منشاة" وحذاءه ملمعا ... لا ينفعنا أيها الأحبة، ولا يرتاح المايكرفون مطلقا .. عندما يمسكه بيده المرصعة بخاتم ذهبي وساعة يد ثمنهما يكفي لإعالة أسرة عاما بأكمله وربما أكثر.

ماسك المايكفون الذي يبث سمومه أيضا لا ينفعنا وكذلك الذي يقلب الحقائق ويجعل من الحق باطلا ومن الباطل حقا، أو يشدد على طاعتنا العمياء لأولى " الأمر منا" وبطانتهم الصالحة، أو غير ذلك كله. ماسك المايكرفون الذي يطلب منا بالقول " حط راسك بين الرؤوس .. وقول يا قطاع الرؤوس" أو " يا روح ما بعدك .. روح" لا ينفعنا مطلقا.

ماسك المايكرفون الذي ينفعنا هو ذلك الذي يؤمن بالله سبحانة وتعالى وينفذ حديث صلوات الله عليه وسلم " من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيراً او ليصمت" وهو الذي يشحذ الهمم ويتحدث علما وفكرا تنويريا ويدع الخلق لخالقه ويتفكر في هذا الكون وغير ذلك كله ... عندها فقط ... عندها فقط ... يغتبط المايكرفون ويفرح بأن يدا شريفة قد أمسكت به.