محدث| اعتقال 3شبان من نابلس والخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، شابا من بلدة تل غربي نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب اسيد عمر عصيدة (27 عاما) من بلدة تل بعد دهم منزله.

واقتحمت آليات الاحتلال حزما إضافة إلى قرية العيساوية وسط اندلاع مواجهات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مواطنين من محافظة الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل صابر بسام النجار (25عاما)، والشاب مالك عايش أبو ماريا (18عاما) من بلدة بيت امر شمال الخليل، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

في السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.