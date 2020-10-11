الاحتلال يعتقل مقدسيين من حي الثوري والأقصى

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء الأحد، المقدسي جهاد عويضة ونجله أحمد من حي الثوري ببلدة سلوان في القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن الشرطة اقتحمت منزل المقدسي جهاد عويضة في حي الثوري، وقامت بتفتيشه بدقة قبل اعتقاله ونجله أحمد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم المقدسي سفيان الرجبي من داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف شهود العيان ان القوات اعتدت بالضرب على سفيان الرجبي بالقرب من باب الغوانمة داخل المسجد، قبل اعتقاله واقتياده إلى مركز الشرطة.

من جهة اخرى، اندلعت مواجهات مساء اليوم بين قوات الاحتلال والشبان لليوم الثاني على التوالي في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وأطلقت القوات قنابل الغاز بكثافة عند اقتحامها الشارع الرئيس بالمخيم، ما أدى إلى اصابة المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز.