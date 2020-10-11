رفع الإغلاق عن بلدة رمانة غرب جنين بعد تراجع الإصابات بكورونا

وطن: قرر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب مساء الأحد، رفع الإغلاق عن قرية رمانة غرب جنين، ابتداء من صباح غد الإثنين، بعد تراجع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الرجوب في بيان صحافي، "بعد تقييم الحالة الوبائية في قرية رمانة وتراجع وتيرة الإصابة بفيروس كورونا، فقد تقرر رفع الإغلاق عن القرية ابتداء من صباح يوم غد الإثنين، مع التأكيد على ضرورة الامتناع عن إقامة المناسبات والأعراس والتزام المصابين والمخالطين بالحجر المنزلي".

وكان محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب قد أعلن عن إغلاق قرية رمانة نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، إلى أن جرى رفع الإغلاق مساء اليوم.