4 وفيات و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القدس

وطن: أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس علي الجبريني ، مساء اليوم الأحد، تسجيل 10 إصابات و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقال الجبريني في بيان صحافي: "إن الحالات الأربع تعود لأربعة مقدسيين مسنين من شعفاط وبيت حنينا وصور باهر والبلدة القديمة أعلن عن وفاتهم في مستشفيات شعاري تصيدق (2) وهداسا عين كارم (1) والمستشفى الفرنساوي(1)، الذي شهد حالة وفاة إضافية لمواطنة من الداخل".

بذلك يرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة في القدس إلى 76 حالة.

ولفت الجبريني إلى تعافي 20 حالة، لينخفض بذلك عدد الحالات النشطة في المدينة إلى 708 حالة.