حماس: موسكو رحّبت باستضافة لقاء الأمناء العامين للفصائل

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق مساء الأحد إن روسيا رحبت باستضافة لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنّ ميخائيل بوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، أبلغ وفد حماس خلال زيارته لروسيا ترحيب موسكو باستضافة لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

وأضاف بأنّ الترحيب الروسي بعقد اللقاء يأتي "تدعيمًا للوحدة الوطنية، والشراكة السياسية، ومواجهة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية".