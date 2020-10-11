إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا

وطن: أعلنت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء الأحد، إصابة رئيسة الدائرة، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة د. حنان عشراوي بفيروس كورونا.

وأضافت الدائرة في تصريح عبر حسابها في فيسبوك، "وعليه وعملاً بمقتضيات الصحة العامة، تعلن الدائرة عن تأجيل جميع ارتباطات عشراوي وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء".

وأضافت: "نتمنى للدكتورة حنان الشفاء العاجل وللجميع السلامة ونذكر هنا بأهمية اتباع كل سبل الوقاية التي تنصح بها وزارة الصحة".