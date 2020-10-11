الاحتلال يمنع المزارعين من دخول أراضيهم المحاذية لمستوطنات جنوب وشرق بيت لحم

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرارا عسكريا تمنع فيه أصحاب الأراضي المحاذية لبعض المستوطنات جنوب وشرق بيت لحم من دخولها والمكوث فيها.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسين بريجية، بأن الاحتلال اصدر قرارا عسكريا يقضي بعدم الدخول أو المكوث في أراضي محاذية لمستوطنات جنوب وشرق بيت لحم.

وأشار الى أن هذا القرار الذي سيبقى ساري المفعول حتى الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من العام الجاري، يتضمن السماح للمزارع الذي بحوزته تصريحا خاصا الدخول الى أرضه من قبل الاحتلال، ومن يخالف ستستخدم القوة بحقه وسيتعرض للملاحقة القانونية

وأضاف بريجية، أن هذا الاجراء التعسفي يأتي مع بدء قطف ثمار الزيتون ما يعني تكبد المزارعين خسائر جمة.