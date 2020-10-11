أسرى النقب يبدأون بخطوات احتجاجية للمطالبة بإخراج 3 أسرى من العزل

وطن: قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، إن الأسرى القابعين في سجن النقب الصحراوي قرروا البدأ بخطوات احتجاجية ضد إدارة المعتقل للمطالبة بإنهاء عزل ثلاثة أسرى تواصل عزلهم منذ عدة أشهر.

وأوضحت هيئة الأسرى في بيان، اليوم الأحد، أن الأسرى المعزولين هم: عمر خرواط، وحاتم القواسمي، ووائل الجاغوب، وتواصل إدارة السجون عزلهم منذ عدة أشهر في الزنازين بظروف اعتقالية وحياتيه صعبة وقاسية، وتمنعهم من الزيارات أو التواصل مع العالم الخارجي.

وبينت أن أسرى النقب طالبوا الإدارة بوقف عزل هؤلاء الأسرى وإخراجهم الى الأقسام العادية، وقرروا الدخول في سلسلة خطوات احتجاجية ضد الإدارة، بدأت اليوم بوقف الحديث معها من قبل ممثلي الأقسام وممثل المعتقل، وستتبعها خطوات أخرى خلال الأيام المقبلة.